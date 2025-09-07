Divulgação Tudo que você precisa saber sobre o VMA

A contagem regressiva acabou: o MTV Video Music Awards 2025 (VMA) acontece neste domingo (7), em Nova York.

A premiação chega à sua 41ª edição com novidades, homenagens e apresentações de alguns dos maiores nomes da música mundial.

Este ano, Lady Gaga é o grande destaque, com 12 indicações. Logo atrás aparecem Bruno Mars e Kendrick Lamar, com 11 cada. O grupo das mais lembradas inclui ainda Rosé e Sabrina Carpenter (8), Ariana Grande e The Weeknd (7), além de Billie Eilish (6).

Já Charli XCX, Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus e Tate McRae disputam em quatro categorias cada.

Quem apresenta

O comando da cerimônia ficará com o rapper LL Cool J, membro do Hall da Fama do Rock & Roll e pioneiro do hip-hop. Ele retorna ao palco do VMA agora como anfitrião principal, após dividir a função em 2022 com Nicki Minaj e Jack Harlow.

Além da entrega das estatuetas, o público poderá acompanhar performances de Lady Gaga, Mariah Carey, Doja Cat, Post Malone, Sabrina Carpenter, J Balvin, Conan Gray, DJ Snake, Jelly Roll, Sombr e Tate McRae.

Um dos momentos mais esperados será o tributo a Ozzy Osbourne, que morreu em julho, aos 76 anos. A homenagem terá apresentações de Steven Tyler e Joe Perry (Aerosmith), Yungblud e Nuno Bettencourt (Extreme).

Onde assistir

No Brasil, a cobertura começa às 19h50 com um pré-show no Paramount+, apresentado por Didif e Gabie Fernandes. Às 20h, a Pluto TV exibe seu pré-show exclusivo. Já a cerimônia principal do VMA 2025 terá início às 21h, com transmissão simultânea pela MTV, Paramount+ e Pluto TV.