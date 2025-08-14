Reprodução/Instagram Mariana Rios se pronuncia após polêmica pelo nome do filho

A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, compartilhou com o público um momento íntimo de sua vida: a escolha do nome do filho que espera com o empresário Juca Diniz, também conhecido como João Luís Diniz D’Avila. O bebê, anunciado durante o programa "Saia Justa", exibido no GNT na última quarta-feira (13), se chamará Palo .

A revelação, no entanto, gerou repercussão nas redes sociais, com opiniões divididas sobre a escolha do nome. Em resposta, Mariana publicou uma carta aberta e um vídeo para o filho, explicando o significado que atribui à nomeação e a importância dos valores que ele irá construir ao longo da vida.

"Um nome pode carregar a força de uma história, a beleza de um significado ou a poesia de uma intenção. Mas, por si só, ele é apenas um som. O valor real não está nas letras que o formam, e sim nas atitudes que o sustentam" , escreveu Mariana.

No vídeo, a artista aparece casual, ainda de pijama, gravando a mensagem para o filho.

"Palo, meu filho querido, mamãe está aqui, acabou de acordar, gravando este vídeo para que você possa assistir daqui a alguns anos e entender sobre seu nome. Quantas pessoas têm nomes comuns e são pessoas extraordinárias? Quantas carregam nomes com peso forte e nem sempre conseguem fazer jus a eles? Faça do seu nome o melhor do que você pode fazer", disse.

Mariana reforçou que espera que o filho cresça com valores sólidos e consciência sobre a responsabilidade de dar sentido ao próprio nome.

"Não adianta carregar um nome grandioso se nossas escolhas caminham na direção oposta ao que ele representa. Quem dá sentido ao nome somos nós, todos os dias, com gestos, decisões e a maneira como tocamos a vida. Porque, no fim, não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que dá vida, sentido e força ao nome. E é assim que ele se torna único" , completou.