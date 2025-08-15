Reprodução/GNT Mariana Rios explica o significado do nome do filho

Aos 40 anos e vivendo a primeira gestação, a atriz e apresentadora Mariana Rios anunciou publicamente, na noite de quarta-feira (13), o nome do bebê que espera com o economista João Luis Diniz D’Ávila, conhecido como Juca Diniz, de 29 anos. O menino se chamará Palo — escolha pouco comum no Brasil e que, segundo a artista, carrega um profundo simbolismo.





A revelação aconteceu durante participação no programa "Saia Justa", do canal GNT. No bate-papo, Mariana explicou que o nome tem origem espanhola e, na tradução literal, significa “tronco” ou “madeira”. Para ela, no entanto, o sentido vai além: representa força, resistência e resiliência.

“É como o tronco das árvores: cresce voltado para o alto, cria raízes e dá frutos”, disse.

Nas redes sociais, Mariana reforçou a mensagem e compartilhou um vídeo destinado ao filho, que será mostrado após o nascimento. Na gravação, ela reflete sobre como os nomes ganham significado a partir da vida que se constrói em torno deles.

“ Não adianta carregar um nome grandioso se nossas atitudes caminham na direção contrária ao que ele representa. Somos nós que damos sentido a ele, todos os dias” , afirmou.

Uma história marcada por superação

A escolha de “Palo” também se conecta à trajetória da atriz na maternidade. Em 2020, Mariana enfrentou a perda de um bebê após um aborto espontâneo. O episódio foi lembrado por ela como um momento difícil, que exigiu força emocional para seguir adiante. Depois de dificuldades para engravidar, optou pelo tratamento de fertilização in vitro (FIV), congelou óvulos e, meses depois, recebeu a notícia da gestação.

A simbologia por trás do nome

Embora raro no Brasil — dados do Censo de 2010 apontam apenas 689 registros —, “Palo” é carregado de metáforas. O tronco que resiste às tempestades, a árvore que se mantém firme e, ao mesmo tempo, se expande em busca de luz, inspiram a visão de vida que Mariana deseja transmitir ao filho: solidez, crescimento e conexão com as próprias raízes.

“Assim como uma árvore, quero que ele saiba de onde veio, mas que também tenha coragem para se estender para o mundo”, declarou a atriz.