A RPC, afiliada da Globo no Paraná, surpreendeu sua equipe de jornalismo ao anunciar, nesta sexta-feira (5), a demissão de Wilson Soler, que estava há quase três décadas na emissora. O jornalista era âncora e editor-chefe do Boa Noite Paraná, principal telejornal local de Curitiba e um dos mais assistidos do país no Painel Nacional de Televisão.O desligamento gerou perplexidade na Redação. Wilson Soler apresentou normalmente a edição da quinta-feira (4) e sinalizou ao público que voltaria no dia seguinte. No entanto, foi convocado para uma reunião emergencial nesta manhã, em que recebeu a notícia da rescisão contratual. O noticiário, além disso, já estava desfalcado pela ausência da coapresentadora Helen Anacleto, em licença-maternidade.Segundo apurou a coluna, a saída foi justificada como parte de um processo de contenção de custos. Assim como outras emissoras do Paraná, a RPC enfrenta dificuldades financeiras. Enquanto concorrentes optaram por extinguir programas locais, a afiliada da Globo vem cortando nomes de peso de seu jornalismo.
Não é a primeira vez
Nos últimos 12 meses, a emissora também dispensou profissionais experientes como Vanessa Rumor, Solange Riuzim e Wilson Kirsche, que era apontado como possível substituto de Soler no Boa Noite Paraná.