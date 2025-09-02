instagram/Reprodução/@viihtube Viih Tube relata queda da libido após nascimento dos filhos

A influenciadora Viih Tube usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para responder perguntas de seguidores e acabou trazendo à tona um tema pouco discutido: a perda de libido no pós-parto.

De forma aberta, ela contou que essa foi uma das mudanças mais marcantes após o nascimento de seus filhos, Lua e Ravi.

“É algo comum, mas muitas mulheres não comentam por vergonha. O bebê nasce e, junto, parece que qualquer desejo desaparece. Precisamos falar mais sobre isso”, disse a criadora de conteúdo, destacando a importância de dar visibilidade ao assunto.

Viih também revelou ter passado por um período em que se sentia “apagada”, em parte pela exaustão do puerpério, mas também devido à internação do filho Ravi, que precisou de quase 20 dias de cuidados médicos por causa de uma doença rara e grave.

“Eu não tinha vontade de nada, era zero mesmo. Isso me deixava mal, porque já havia passado algum tempo e eu não sentia melhora. Existem muitos fatores envolvidos, desde o hormonal até o emocional”, explicou.

Com o relato, a influenciadora reforçou que o tema deve ser tratado com naturalidade e sem estigmas, já que faz parte da experiência de muitas mulheres.