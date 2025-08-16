instagram/Reprodução/@viihtube Eliezer surpreende Viih Tube com tatuagem fake em aniversário

Eliezer e Viih Tube comemoraram três anos de relacionamento neste sábado (16), mas o influenciador decidiu marcar a data de um jeito nada convencional.

Para celebrar, ele armou uma pegadinha: apareceu com uma tatuagem falsa do rosto da amada estampada no peito.

O casal está junto desde 2022, ano em que o ex-BBB participou do reality. Atualmente, são pais de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses.

O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais do ex-BBB, que escreveu na legenda:

“Meu presente de aniversário de 3 anos juntos. Uma tatuagem fake do rosto dela no meu peito. O melhor presente de aniversário de namoro da vida. Ps.: sempre foi meu sonho fazer essa trolagem”.

A reação de Viih Tube não poderia ser diferente. Ao ver a suposta tatuagem acompanhada da frase “true love” (amor verdadeiro), a influenciadora ficou incrédula:

“Não, você não fez isso, amor. Você fez para me agradar? Mas tem tanta coisa para fazer para me agradar… Aí você vai fazer uma tatuagem com a minha cara no peito?”, questionou, entre surpresa e reprovação.

“Não, amor, não. Vai tirar. A minha cara no seu peito, você está doido?!”, completou, arrancando risadas de Eliezer.



