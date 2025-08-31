Foto: Reprodução / Instagram / @sabrinacarpenter Sabrina Carpenter

Aos 26 anos, Sabrina Carpenter se tornou um dos nomes mais comentados do pop mundial. Depois de começar a carreira em produções da Disney Channel e lançar o primeiro álbum em 2015, o Eyes Wide Open, a artista alcançou o auge nos últimos anos, emplacando hits que rodaram o mundo.

Nas plataformas digitais, Sabrina soma números impressionantes. Entre as músicas mais populares da cantora, estão sucessos que ultrapassaram centenas de milhões de visualizações no YouTube. Confira o ranking das sete faixas mais ouvidas da artista:

Espresso (460 milhões de visualizações)





Thumbs (270 milhões de visualizações)





Please Please Please (248 milhões de visualizações)







Taste (204 milhões de visualizações)







Nonsense (142 milhões de visualizações)







Feather (141 milhões de visualizações)







Eyes Wide Open (81 milhões de visualizações)









Nesta sexta-feira (29), Sabrina lançou o aguardado “Man’s Best Friend”, projeto que chega após o sucesso de Short n’Sweet (2024), disco que marcou sua entrada definitiva no topo da música pop ao permanecer quatro semanas seguidas no 1º lugar da Billboard.

Os fãs brasileiros também podem comemorar. Sabrina Carpenter está confirmada no Lollapalooza Brasil 2026, quando se apresenta como atração principal.

O festival será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e promete três dias de muita música com diversidade de estilos e grandes estreias.

Sua última passagem pelo país aconteceu em 2023, quando participou do festival MITA, no Rio e em São Paulo, além de abrir os shows da The Eras Tour, de Taylor Swift.