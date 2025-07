Reprodução Cover de Sabrina Carpenter impressiona em programa chileno

Constanza Burgos surpreendeu o público do programa chileno “ Mi Nombre Es ” ao interpretar Sabrina Carpenter. A apresentação, exibida nesta semana, viralizou nas redes sociais pelo nível de semelhança entre a competidora e a artista original.

Cover de Sabrina Carpenter canta “Espresso” em programa de TV do Chile. pic.twitter.com/WyHDAT76Sz — poponze (@poponze) July 28, 2025

O quadro, que busca covers de artistas famosos, destacou Constanza com performance da música “ Espresso ”. A candidata surgiu caracterizada como Sabrina, com figurino semelhante, sotaque e coreografia idêntica à original.

Durante a apresentação, Constanza soltou a voz, incorporando os trejeitos da cantora norte-americana. Os jurados reagiram com entusiasmo, e vídeos do momento se espalharam rapidamente em plataformas como TikTok e Instagram.

Nas redes, internautas elogiaram a performance e destacaram a fidelidade da cover. Comentários compararam o timbre e os movimentos da participante aos de Sabrina Carpenter, que atualmente vive grande sucesso mundial com a turnê do álbum “ Short n’ Sweet ”.

Sabrina Carpenter anuncia novo álbum

A cantora confirmou no último mês o lançamento de seu próximo álbum de estúdio, intitulado " Man's Best Friend ", com estreia marcada para o dia 29 de agosto.

A notícia veio durante uma live descontraída no Instagram , onde a artista apareceu folheando discos icônicos de nomes como Donna Summer, ABBA e Dolly Parton, antes de revelar a capa provocante de seu novo trabalho.

Na imagem divulgada no teaser, Carpenter aparece em uma pose ousada: de quatro, com uma mecha de cabelo puxada por alguém vestindo calça preta, uma escolha visual que já está dando o que falar nas redes sociais.