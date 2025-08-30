Reprodução/Divulgação Bruce Willis vive separado da família após avanço da demência

Emma Heming Willis contou que tomou a difícil decisão de viver em uma residência separada do marido, Bruce Willis, depois que o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal. Em entrevista ao canal norte-americano ABC, a modelo explicou que mora com as duas filhas do casal em uma casa próxima, mas diferente da que o astro de "Duro de Matar" ocupa atualmente.

Segundo Emma, a mudança buscou preservar o bem-estar das crianças.

"Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas sei que o Bruce gostaria que fosse assim. Ele iria querer que as filhas estivessem em um espaço adaptado às necessidades delas, e não às limitações dele” , afirmou.

Willis vive em uma residência térrea onde conta com o apoio de uma equipe dedicada exclusivamente aos cuidados diários. O ator foi diagnosticado inicialmente com afasia, em 2022, condição que compromete a comunicação. No ano seguinte, a família confirmou que ele também sofria de demência frontotemporal, doença que afeta comportamento, linguagem e habilidades cognitivas.

Mesmo em casas diferentes, a família mantém a convivência próxima.

“Quando estamos com ele, ficamos no quintal ou assistimos a um filme juntos. A casa é cheia de amor, carinho e muitas risadas. É emocionante ver como os amigos continuam visitando o Bruce, levando alegria para ele”, contou Emma.

Após a entrevista, a esposa do ator recebeu críticas nas redes sociais por expor detalhes da rotina da família. Em resposta, ela publicou um vídeo defendendo os cuidadores que enfrentam situações semelhantes.

“Com muita frequência, somos julgados injustamente por quem não conhece essa jornada. Falar sobre isso pode gerar opiniões, mas também cria conexão e acolhimento para quem vive realidades parecidas” , disse.