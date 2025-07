Reprodução/Instagram Bruce Willis

Bruce Willis, de 70 anos, não consegue mais falar, ler ou andar, segundo informações do "The Express Tribune". O astro de Hollywood, conhecido pela atuação em filmes emblemáticos da indústria cinematográfica, lida com as complicações de uma demência frontotemporal.

Segundo o portal internacional, o quadro de saúde do ator teria se agravado nas últimas semanas. A família do veterano não se pronunciou publicamente sobre este suposto estado do protagonista de "Duro de Matar".





Além da doença neurodegenerativa, Willis tem afasia, o que afeta diretamente a capacidade dele em se comunicar com os familiares. Recentemente, a atual esposa, Emma Heming, veio a público comentar como ela tem lidado com as doenças do marido.

"Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso. Mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia", declarou.

"Eu não queria que o diagnóstico de Demência frontotemporal (DFT) do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", acrescentou.

Bruce Willis e Emma Heming estão juntos desde 2009; eles são pais de Mabel e Evelyn. Antes dessa relação, o ator foi casado por 13 anos com Demi Moore. Rummer, Tallulah e Scout são frutos da antiga relação do ex-casal de atores, que colocou um fim no casamento em 2000.