Reprodução/Instagram Esposa de Bruce Willis detalha rotina após 1 ano do diagnóstico de demência do ator

Emma Heming Willis emocionou o público ao relatar como pequenos gestos de Bruce Willis, ainda revelam traços da personalidade calorosa do ator, mesmo em meio à luta contra a demência frontotemporal.

Em entrevista ao programa norte-americano Good Morning America, exibida nesta terça-feira (26), a modelo descreveu os instantes em que reconhece o marido de antes.

“É a risada dele, sabe? Ele tem uma risada tão calorosa”, disse Emma.

“E, às vezes, você vê aquele brilho nos olhos, ou aquele sorrisinho de canto. Eu simplesmente me transporto.”

A condição de Bruce, diagnosticada em 2023, não tem cura e provoca perdas cognitivas progressivas, além de comprometer a comunicação. A família já havia anunciado em 2022 o afastamento do astro de Hollywood após o diagnóstico de afasia.

“É difícil, porque, com a mesma rapidez que esses momentos surgem, eles se vão”, afirmou Emma. “Mas sou grata, porque meu marido ainda está muito presente.”

Durante a entrevista, ela lembrou os sinais iniciais que a fizeram suspeitar de algo errado.

“Para alguém que sempre foi falante e participativo, ele ficou quieto demais. Quando a família se reunia, parecia distante, frio. Não era o Bruce. Ver essa mudança foi alarmante e assustador.”

Casados desde 2009, Emma e Bruce são pais de Mabel e Evelyn. O ator também é pai de Rumer, Scout e Tallulah, frutos de seu casamento com Demi Moore.