Instagram/Reprodução/@rolomelino Morre a atriz Bia Lomelino, aos 25 anos

Bia Lomelino, atriz carioca de 25 anos, destacou-se como uma das jovens promessas do teatro musical brasileiro. Bia morreu nesta terça-feira (26). A causa da morte não foi divulgada pela família, que confirmou a informação por meio das redes sociais.

Formada em Artes Cênicas pelo Centro de Artes das Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, construiu uma trajetória marcada pela versatilidade, talento e carisma.

Nos palcos, brilhou em montagens de sucesso como O Despertar da Primavera(2020), Heathers(2022) e Flashback(2024). No cinema, foi escolhida como protagonista do longa Poema!, dirigido por Jay Vaquer, ainda inédito.

Sua atuação firme e sensível consolidava sua imagem como um dos nomes a se acompanhar na nova geração artística.

Além do talento, era lembrada pela dedicação e pela forma como cativava colegas e plateia. O diretor Jay Vaquer fez questão de homenageá-la após a notícia da morte: “Sua existência foi um verdadeiro presente na vida de todos que tiveram a sorte de cruzar o seu caminho. Conseguia te ver sendo aplaudida pelas salas de cinema. Tinha certeza disso”.

O pai da jovem, Ronaldo Lomelino, escreveu um texto emocionante ao se despedir:

“Hoje, me despedi da minha estrelinha. Foram 25 anos de muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós. Agradeço aos amigos que me abraçaram. Essa energia boa conforta e acalma a alma”.