A Prefeitura do Rio de Janeiro movimentou as redes sociais nesta terça-feira (26) ao publicar uma mensagem enigmática no X (antigo Twitter).
A postagem brincava com a frase “maio = mês das noivas” e completava: “maio = todo mundo no Rio, em Copacabana”.
A referência foi interpretada por fãs como uma possível pista de que Taylor Swift pode ser a próxima atração de um show gratuito na praia mais famosa da Zona Sul carioca.
A coincidência chamou ainda mais atenção porque a publicação ocorreu poucas horas depois de Taylor anunciar seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, de 35 anos.
Nas redes, a artista compartilhou fotos do pedido, incluindo o anel, e comemorou a nova fase do relacionamento, oficializado em 2023.
Entre os comentários da postagem da Prefeitura, os fãs não esconderam a empolgaçã o. Taylor e Travis estão juntos desde agosto de 2023, quando começaram a aparecer juntos em jogos do Kansas City Chiefs. O romance, rapidamente abraçado pelo público, tornou-se um dos mais acompanhados pela mídia internacional.