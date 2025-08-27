Instagram/Reprodução/@taylorswift Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce

A Prefeitura do Rio de Janeiro movimentou as redes sociais nesta terça-feira (26) ao publicar uma mensagem enigmática no X (antigo Twitter).

A postagem brincava com a frase “maio = mês das noivas” e completava: “maio = todo mundo no Rio, em Copacabana”.

A referência foi interpretada por fãs como uma possível pista de que Taylor Swift pode ser a próxima atração de um show gratuito na praia mais famosa da Zona Sul carioca.

A coincidência chamou ainda mais atenção porque a publicação ocorreu poucas horas depois de Taylor anunciar seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, de 35 anos.

Nas redes, a artista compartilhou fotos do pedido, incluindo o anel, e comemorou a nova fase do relacionamento, oficializado em 2023.

n sei pq lembrei do nada que: maio = mês das noivas

maio = Todo Mundo no Rio em Copacabana..........— Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) August 26, 2025

Entre os comentários da postagem da Prefeitura, os fãs não esconderam a empolgaçã o. Taylor e Travis estão juntos desde agosto de 2023, quando começaram a aparecer juntos em jogos do Kansas City Chiefs. O romance, rapidamente abraçado pelo público, tornou-se um dos mais acompanhados pela mídia internacional.