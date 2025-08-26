Foto: Reprodução Travis Kelce e Taylor Swift

Taylor Swift, 35 anos, anunciou nesta terça-feira (26) que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce, também de 35 anos. A cantora publicou fotos nas redes sociais que mostram o momento do pedido e o anel de noivado.

Antes do noivado, Taylor viveu relacionamentos que também marcaram a carreira, inspirando músicas que se tornaram sucessos. A seguir, relembre alguns dos namoros mais conhecidos da cantora.





Noivado

O romance entre Taylor e Travis já havia chamado atenção pelo assédio da imprensa. Em entrevista ao podcast Bussin’ With the Boys , o atleta relatou que a exposição foi a parte mais difícil da relação. “ Essa é provavelmente a única coisa que eu não entendi direito até entrar nessa ”, disse.

Travis contou um episódio inusitado para ilustrar a perseguição da mídia. “ Eu estava jogando golfe e, de repente, no meio das árvores, apareceu um cara com uma câmera. Tipo, m****. Preciso ir ao banheiro agora ”, relatou, em tom de surpresa.

Apesar dos desafios, o jogador afirmou que vive o namoro com leveza. “ Estamos nos divertindo, sendo um casal. Estamos apenas curtindo a vida e nos divertindo, indo a jogos de hóquei ”, declarou.