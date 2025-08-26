Travis Kelce e Taylor Swift
Foto: Reprodução
Travis Kelce e Taylor Swift

Taylor Swift, 35 anos, anunciou nesta terça-feira (26) que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce, também de 35 anos. A cantora publicou fotos nas redes sociais que mostram o momento do pedido e o anel de noivado.

Antes do noivado, Taylor viveu relacionamentos que também marcaram a carreira, inspirando músicas que se tornaram sucessos. A seguir, relembre alguns dos namoros mais conhecidos da cantora.

O cantor Joe Jonas terminou com Taylor por telefone em uma ligação de apenas 27 segundos, fato relatado pela artista em entrevistas. Músicas como Forever & Always e Last Kiss são associadas a esse período. Foto: X/Twitter
O ator e Taylor ficaram juntos em 2009 após contracenarem em Idas e Vindas do Amor. O romance ficou conhecido como “Taylor Squared”. O fim ocorreu no mesmo ano, mas rendeu a música Back to December, vista como pedido de desculpas ao ex. Foto: X/Twitter
O relacionamento com John Mayer foi breve, mas deixou marcas profundas na discografia da cantora. Faixas como Dear John e Would’ve, Could’ve, Should’ve são apontadas como dedicadas ao músico. Foto: X/Twitter
O ator Jake Gyllenhaal viveu um romance com Taylor em 2010. O término rendeu algumas das canções mais celebradas da carreira da artista, como All Too Well em sua versão de 10 minutos. Foto: X/Twitter
O integrante do One Direction, Harry Styles, namorou Taylor entre 2012 e 2013. Músicas como Style e Out of the Woods são atribuídas ao relacionamento. Foto: X/Twitter
Taylor e Calvin Harris viveram um namoro de dois anos, encerrado em 2016. O rompimento teve repercussão midiática e inspirou canções como Getaway Car. Foto: X/Twitter
Logo após a separação de Calvin Harris, Taylor iniciou um romance com o ator Tom Hiddleston. O namoro durou poucos meses em 2016 e também inspirou músicas. Foto: X/Twitter
O ator britânico Joe Alwyn foi o relacionamento mais duradouro da cantora, com mais de seis anos de união. A relação terminou em 2023, mas rendeu composições em álbuns como Lover e Midnights. Foto: X/Twitter
O vocalista da banda The 1975, Matty Healy, teve um breve envolvimento com a cantora em 2023, logo após o fim do namoro com Joe Alwyn. A relação foi curta, mas inspirou faixas do álbum The Tortured Poets Department. Foto: X/Twitter


Noivado

O romance entre Taylor e Travis já havia chamado atenção pelo assédio da imprensa. Em entrevista ao podcast Bussin’ With the Boys , o atleta relatou que a exposição foi a parte mais difícil da relação. “ Essa é provavelmente a única coisa que eu não entendi direito até entrar nessa ”, disse.

Travis contou um episódio inusitado para ilustrar a perseguição da mídia. “ Eu estava jogando golfe e, de repente, no meio das árvores, apareceu um cara com uma câmera. Tipo, m****. Preciso ir ao banheiro agora ”, relatou, em tom de surpresa.

Apesar dos desafios, o jogador afirmou que vive o namoro com leveza. “ Estamos nos divertindo, sendo um casal. Estamos apenas curtindo a vida e nos divertindo, indo a jogos de hóquei ”, declarou.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-08-26/taylor-swift-anuncia-noivado-com-travis-kelce--relembre-antigos-namoros.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!