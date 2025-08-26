Instagram/Reprodução/@taylorswift Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce

Taylor Swift, de 35 anos, surpreendeu os fãs nesta terça-feira (26) ao anunciar que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce, também de 35 anos.

A notícia foi divulgada nas redes sociais da cantora, onde ela publicou uma sequência de fotos que mostram o momento do pedido, além de um close do anel de noivado.

O relacionamento entre Travis e Taylor foi confirmado em 2023, quando a cantora apareceu em jogos do Kansas City Chiefs. Desde então, o casal se tornou um dos mais comentados da mídia internacional.





Desafios do relacionamento

O jogador Travis Kelce contou que o assédio da imprensa tem sido a parte mais difícil do relacionamento com Taylor Swift. O jogador de futebol americano, que atua pelo Kansas City Chiefs, falou sobre o namoro no podcast Bussin’ With the Boys, apresentado por Will Compton e Taylor Lewan .

Durante a entrevista, Kelce comentou a exposição intensa que vive desde que assumiu a relação com a cantora. “ Essa é provavelmente a única coisa que eu não entendi direito até entrar nessa ”, afirmou. Segundo ele, a rotina mudou completamente com a presença constante de fotógrafos.

Kelce citou um episódio inusitado para ilustrar a situação. “ Eu estava jogando golfe e, de repente, no meio das árvores, apareceu um cara com uma câmera. Tipo, m****. Preciso ir ao banheiro agora ”, contou, em tom de surpresa. Em seguida, brincou: “ Só não quero meu ‘p****’ no Page Six, entende o que quero dizer?”

O atleta explicou que o medo de estar sendo observado afeta até momentos simples do dia a dia. Disse que não se sente mais à vontade para usar o banheiro ao ar livre, como fazia antes da fama se intensificar com o namoro.

Ele também rebateu as críticas de que os dois estariam tentando chamar atenção com aparições públicas. “ Estamos nos divertindo, sendo um casal ”, afirmou. “ Estamos apenas curtindo a vida e nos divertindo, indo a jogos de hóquei. ”

Kelce disse que está apresentando o universo esportivo a Taylor, que costuma acompanhar o jogador em partidas e eventos. “ Estou tentando apresentá-la a um pouco do mundo esportivo que ela ainda não [experimentou] ”, completou.