Reprodução Lucas Lima ironiza clichês sobre solteiros no Dia dos Namorados

O músico Lucas Lima, de 42 anos, publicou um vídeo nesta quinta-feira (12) ironizando os conteúdos voltados para solteiros no Dia dos Namorados. Solteiro desde o fim do casamento com Sandy, encerrado em setembro de 2023 após 24 anos de relacionamento, ele fez piada com vídeos e frases motivacionais que costumam circular nesta data.

O artista aparece tomando café e comenta com bom humor sobre o excesso de mensagens que tentam amenizar a solidão.

“ Eu achava que a pior parte do Dia dos Namorados solteiro seriam os posts românticos. Mas na real são os 441 bilhões de vídeos: ‘é só uma data capitalista’, ‘10 dicas pra curtir o Dia dos Namorados sozinho’, ‘seja sua melhor companhia’, ‘tá tudo bem’, ‘solidão vs. solitude’, ‘o amor romântico é superestimado’ ”, escreveu Lucas.





Nos comentários, seguidores reagiram com bom humor e compartilharam outros exemplos de clichês que costumam ver nessa época. “ 10 livros para ler se você está solteiro(a) ”, escreveu um internauta. “ Textos de ‘por que você está solteiro?’ ”, comentou outro.

Lucas e Sandy anunciaram a separação em setembro de 2023. O casal manteve um relacionamento por mais de duas décadas e tem um filho.