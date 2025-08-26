Reprodução Instagram @rogeriomeanda Rogério Meanda

Rogério Meanda, de 61 anos, morreu no último domingo (24), no Rio de Janeiro. O falecimento só foi anunciado na segunda-feira (25). O velório do guitarrista da banda Blitz será nesta terça-feira (26), aberto não apenas aos amigos e familiares, como também ao público.

A informação do falecimento divulgada pelo perfil do grupo em plataformas de interação virtual como o Instagram. A causa da morte não foi exposta. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso irmão e guitarrista Rogério Meanda", inicia a nota.





"Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós. Neste momento de dor, pedimos respeito e privacidade para a família, amigos e integrantes da banda", acrescenta.

Em seguida, a banda informou sobre o velório, destacando que a cerimônia fúnebre ocorrerá no Cemitério São João Batista, às 14h. O sepultamento está previsto para às 16h.

"Agradecemos a todos que puderem comparecer para prestar suas homenagens e se despedir. Pedimos que, neste momento, todos lembrem dele com o mesmo respeito e admiração que ele sempre inspirou. Agora é a hora de você brilhar em outro palco, Rogério. Sua ausência será sentida. Obrigado por tudo", completa a nota.

Saiba mais

Em 2005, Rogério Meanda entrou na Blitz e esteve nas últimas turnês e nos últimos discos, com destaque para "Blitz: Aventuras II" (2016), "Supernova" (2023) e "NuDusOutros" (2025). Gal Costa, Xuxa, Fagner e Roberto Carlos foram alguns dos artistas com quem ele trabalhou.



Famosos da classe artística lamentaram a morte dele. "Meu abraço em você, amigo", disse Marcos Veras. "Eu lamento muito", admitiu Dinho Ouro Preto. "Caramba! Grande Rogerinho Meanda! Que tristeza. Meus sentimentos aos familiares e amigos", pontuou Marcos Palmeira.