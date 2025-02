Reprodução Instagram - 7.2.2025 Filha de Virginia diz que está com saudade de Bruna Marquezine

Maria Flor, a segunda filha de Virginia e Zé Felipe, surpreendeu os internautas na última quinta-feira (6). O motivo? Ter dito que estava com saudade de Bruna Marquezine, em meio aos boatos de que a atriz e Virginia não sejam amigas. As especulações começaram depois de Bruna não aparecer nos stories da cunhada no último sábado (2), quando João Guilherme deu uma festa de aniversário em Goiás.





“Acabou de virar amiga da Bruna e já quer pedir presente”, escreveu Lucas Guedez, por meio dos stories do Instagram. “Estou com saudades da Bruna”, diz Maria Flor. “Vamos ligar para ela? Quer chamar a Bru para vir para cá e tomar um banho de piscina?”, questionou Guedez. “Sim”, responde ela.





Em outro momento do vídeo, a irmã de Maria Alice admite que quer ligar para a namorada do tio, João Guilherme, para pedir um presente. “Vou ligar para Bruna, tá? O que você vai falar para ela?”, indagou o influenciador. “Para ela me dar presente”, rebateu Maria Flor, enquanto ria da situação.

Assista:

“BUNA”! Lucas Guedez compartilhou um storie onde Maria Flor diz estar com saudade da Bruna. 🥹 pic.twitter.com/JA2SZUyikC — Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) February 6, 2025





Entenda polêmica

Conhecida por ter uma vida pessoal discreta, Bruna Marquezine compareceu ao aniversário de João Guilherme, em Goiás, mas apareceu em pouquíssimos registros. Como Virginia costuma compartilhar tudo o que acontece no dia a dia, internautas estranharam que ela e Marquezine não surgiram juntas.





Após o fim da festa, boatos de que as celebridades não se gostassem foram repercutidos na web. João Lucas, marido de Sasha, saiu em defesa da artista. Já Bruna e Virginia não se pronunciaram publicamente sobre o assunto. Marquezine e João Guilherme assumiram namoro em agosto de 2024.