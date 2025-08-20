Reprodução TV Globo/ Record TV YouTube @Adalberto Pinho Simone e Simaria; Magno diz ser meio-irmão delas

Morador da Bahia, Magno ganhou destaque na mídia e em plataformas de interação virtual ao afirmar ser meio-irmão de duas figuras de destaque na indústria fonográfica nacional. Tratam-se das musicistas Simone e Simaria, que formavam uma dupla sertaneja.

Ele se sustenta trabalhando como catador de materiais recicláveis e diz que os laços com a família paterna teriam sido rompidos há mais de 30 anos. As cantoras não se pronunciaram publicamente sobre o suposto parentesco.





Procuradas pela reportagem do iG Gente, tanto Simone quanto Simaria não responderam os contatos. O espaço segue aberto e, caso se manifestem, o texto será atualizado.

Relembre

Uma reportagem produzida pela Record TV, com Fabíola Reipert, em 2019 mostrava o cotidiano de Magno. O homem alegava que gostaria de se reaproximar das irmãs e descartou que esse desejo tivesse algum tipo de interesse financeiro.

"Eu procuro, mas não vou ficar procurando porque essas pessoas querem as coisinhas e quando vai procurar acha que a gente quer alguma coisa. Graças a Deus, eu nunca precisei nada de ninguém. Desde os sete anos que eu trabalho. Trabalho com frete de carroça", contou à época.

Magno relatou ao canal que tentou morar com o pai, mas a então esposa, Mara Mendes, mãe das cantoras, teria se mostrado contrária. Dessa forma, o catador foi criado distante das irmãs, que romperam a parceria profissional em 2022.

"Aí eu disse: ‘Vou voltar lá mais tarde para morar no Uibaí (Bahia) com a mãe delas e elas’. Eu era miudinho ainda. Aí, quando eu cheguei lá, a mãe delas falou para o meu pai: ‘Esse garoto não vai invadir a minha casa não’. Aí eu nem entrei, só quis voltar", pontuou.

Em resposta à emissora, em 2019, a equipe de Simone e Simaria não negou nem confirmou o parentesco. "O pai [de Simone e Simaria] teve três filhos antes do casamento [com Mara Mendes]. Dois, elas não conhecem; sabem o nome, mas não tem contato", diz a nota lida por Fabíola no programa "Balanço Geral".