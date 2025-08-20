Instagram/Reprodução/@heloisaperisse Aos 59, Heloisa Périssé posa deslumbrante e celebra nova fase

Heloisa Périssé compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (20), uma série de cliques para marcar a chegada dos 59 anos.

Nas fotos, a atriz aparece com um vestido vinho de fenda e esbanjando confiança, em um ensaio que logo chamou atenção dos seguidores.

Na legenda, Heloisa brincou com a nova idade:

“Primeiro dia dos meus 30+29 anos muito bem vividos! Meu bordão é: nada a pedir, muito a agradecer”.

Ela também agradeceu o carinho que recebeu em seu aniversário, celebrado na véspera: “Cada palavra aqueceu meu coração e me encheu de gratidão. Viva o novo ciclo!”.

A publicação logo rendeu comentários entusiasmados de fãs e amigos. “Simplesmente diva”, escreveu uma seguidora. “Cada dia mais iluminada”, destacou outra. Houve ainda quem resumisse: “Melhor fase!”.