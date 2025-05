Reprodução/Divulgação Heloisa Perisse





Heloisa Périssé relembrou seu tratamento contra o câncer.A atriz, de 58 anos, foi diagnosticada com um tumor nas glândulas salivares em 2019. Ela passou por sessões de quimioterapia e radioterapia, além da cirurgia de remoção.





Ao lado da filha mais velha, Luísa Périssé, a analisou o período difícil no " Conversa com Bial " desta quinta-feira (9). Na época, a veterana preferiu enfrentar a doença sozinha, sem a presença física da família.



"Saí de casa. Em certos momentos da minha vida, quando tenho certos xeques-mates, prefiro estar Deus e eu. Quis me tratar fora da minha casa, queria estar à vontade para chorar, para vomitar, para berrar, para me desestruturar se eu precisasse", disse Heloísa.

Reprodução Instagram - 18.6.2024 Mãe e filhas foram as convidadas do "Conversa com Bial" desta quinta-feira (8).





"Não queria ter a sensação de fazer uma quimioterapia e voltar para a minha cama ", continuou a atriz. Apesar da decisão, ela reforça que recebeu apoio durante todo o processo: "A Maria Clara Gueiros organizou um hall de amigas que toda semana vinha dormir comigo"

"Quando acabei o tratamento, saí andando pela porta do apartamento onde fiquei, bati a porta de costas, entrei no elevador, ele desceu e fui embora sem olhar para trás. Vivi o que tinha que viver e é aí que você vai ficar", finalizou Périssé.

A visão da filha

Luísa Périssé também falou sobre o processo vivido pela mãe. De acordo com a jovem, a atriz manteve a mesma essência: "Fazia tratamento, voltava de bom humor, era hilária. Nunca ficou sozinha".





A filha também destacou a forma como soube: "A ficha só caiu depois. Ela me chamou e disse: ‘Filha, a mamãe está com um tumorzinho, mas já tirou, já resolveu.’ Aí, dali a pouco, ela dizia que tinha que viajar porque a mamãe ficou com câncer. Tudo era muito minimizado'".

Além de Luísa, de 25 anos, fruto da antiga relação com Lug de Paula, Heloísa é mãe de Antônia Farias, de 18. A caçula é filha de Mauro Farias, com quem a atriz se divorciou no final de 2024.