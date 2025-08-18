Reprodução/Instagram Influenciadora relata abuso na infância após denúncia de Felca

A influenciadora Agatha Sá, de 24 anos, namorada do rapper Filipe Ret, revelou neste domingo (17) ter sido vítima de abuso sexual durante a infância. O relato foi feito em uma série de publicações nos stories do Instagram, motivado pelas recentes denúncias do influenciador Felca sobre exploração infantil na internet.

*O conteúdo a seguir trata de abuso sexual infantil e pode ser sensível para algumas pessoas

“Esse assunto de pedofilia é tão sensível e triste. Eu faço parte das crianças que tiveram a inocência roubada. Não é fácil falar, mas é importante dar voz a isso”, escreveu Agatha em seu desabafo.

Segundo a influenciadora, os abusos ocorreram entre os quatro e sete anos, praticados por um tio. Ela descobriu a gravidade da situação durante uma aula de educação sexual na escola, até então acreditando que se tratava apenas de uma “brincadeira”.

“Nunca tive coragem de falar antes, porque quem me silenciou foi minha própria família. Esse peso não deveria ser meu” , afirmou.

Agatha destacou que o apoio de seu pai foi decisivo para superar a situação: “Ele me acolheu quando soube, e isso fez muita diferença na minha vida”.

A influenciadora ainda ressaltou a importância da prevenção e do diálogo sobre abuso: “Protejam suas crianças. Falem sobre o que não pode acontecer. Isso me salvou. Criança não nasce com maldade”.

Criada pela avó, Agatha também expressou dúvidas sobre a atuação de outros familiares: “ Às vezes me pergunto se ela sabia de alguma coisa e não fez nada… Isso me mata, mas prefiro acreditar que não”.

A influenciadora disse ainda que, embora não tenha havido justiça formal, acredita que a responsabilidade pelos atos recai sobre quem cometeu o crime.