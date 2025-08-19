Instagram/Reprodução/@ninaunrated Carro invade lanchonete e atinge casal de influenciadores nos EUA

Um casal de influenciadores digitais viveu momentos de pânico em Houston, nos Estados Unidos, quando uma SUV invadiu a lanchonete onde gravavam um vídeo de avaliação gastronômica, atravessando a parede de vidro do local.

Nina Unrated e Patrick Blackwood estavam sentados próximos à janela, experimentando pratos para o canal que produzem, quando o veículo colidiu diretamente contra a mesa em que estavam.

As imagens, registradas pelas câmeras, mostram o momento exato do impacto e já somam mais de quatro milhões de visualizações nas redes sociais.

Apesar da gravidade da cena, os dois sofreram apenas ferimentos leves provocados pelos estilhaços de vidro. Eles foram encaminhados a um hospital, receberam atendimento médico e tiveram alta em seguida.

Nas redes sociais, Nina compartilhou fotos das escoriações e classificou o episódio como uma “experiência de quase morte”.

"Essa experiência me mostrou quem realmente importa; a vida é curta demais para rancores ou raiva. Deixe ir, perdoe, viva o agora e valorize aqueles ao seu redor. Esta poderia ter sido nossa última refeição", escreveu.



