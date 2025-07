Reprodução Instagram @secobatateiro278 Paulo Ricardo Bruning

Neste domingo (6), Paulo Ricardo Bruning, popularmente conhecido como Seco Batateiro, se tornou assunto em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. O influenciador morreu no último sábado (5), após capotar com uma BMW na BR-470, em Apiúna, no Vale do Itajaí.

Com mais de 200 mil seguidores em uma rede social, Bruning, de 35 anos, conquistou o público ao compartilhar conteúdos sobre o mundo dos caminhoneiros. Ele falava com propriedade sobre a rotina nas estradas, os desafios da profissão e as viagens que realizava ao volante.

O falecimento do criador de conteúdo virtual foi confirmado pela família na web. "Com os corações dilacerados, informamos que o nosso amado Seco Batateiro sofreu uma grave acidente e nos deixou", dizia o comunicado, publicado no perfil oficial de Paulo Ricardo Bruning.

Repercussão

Reprodução Instagram @secobatateiro278 Paulo Ricardo Bruning





Nos comentários da publicação, os fãs que acompanhavam o homem nas redes sociais lamentaram a morte dele. "Virou uma estrelinha, não consigo acreditar", começou um internauta. "Deus conforte o coração da família. Notícia triste", pediu um segundo.





"Descanse em paz", acrescentou uma terceira. "Na boca do povo, mas do jeito dele, arrastou gerações. Do jeito dele. Deus abençoe meu guerreiro. Aqui na Terra, seu ciclo chegou ao fim, mas continua aí em cima. Que Deus dê força pra família, porque a vida continua", disse ainda um quarto.

Velório

Segundo nota divulgada pela família do influenciador, o velório está ocorrendo na Casa Mortuária Municipal Victorio Lazzaris - Vila Lenz, em Jaraguá do Sul. O sepultamento acontecerá às 15h deste domingo (6).

Saiba mais sobre o acidente

O criador de conteúdo chegou a ser socorrido no próprio local do acidente, porém não sobreviveu aos ferimentos. A aeronave Arcanjo foi acionada e enviada até o km 97 da rodovia, onde a batida aconteceu por volta das 8h30 da manhã de sábado (5).

De acordo com as equipes de resgate, ele foi arremessado para fora do carro no momento do impacto. As circunstâncias exatas da colisão ainda não foram esclarecidas.