Instagram/Reprodução/@lauanaprado Lauana Prado chora ao relatar pouso de emergência em Goiânia

Lauana Prado passou por momentos de tensão nesta segunda-feira (18). A cantora e sua equipe precisaram realizar um pouso de emergência em Goiânia, depois que a porta do avião em que estavam se abriu cerca de 20 minutos após a decolagem.

Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, a sertaneja apareceu emocionada e em lágrimas para tranquilizar os fãs:

“Nessas situações, acontecem muitas fake news. Queria só dar um oi, estou aqui. Estou aqui, estou viva, estou bem. Graças a Deus, ninguém sofreu nada. Foi algo muito sobrenatural. Foi algo de Deus. Deus, mais uma vez, provando seu cuidado e sua fidelidade com a gente.”

Ela explicou que a aeronave estava regularizada e apta para o voo, descartando negligência:

“A vida da gente não é fácil, mas a gente tem que cumprir todos os nossos compromissos. Nunca fizemos nenhum voo sem a aeronave estar preparada e apta. Quero deixar isso claro. Não existia nenhum problema com a aeronave, aparentemente. Já estamos tratando com a empresa que faz esse fretamento, que já atua conosco há bastante tempo.”

A cantora relatou que acordou assustada com o barulho da porta se abrindo em pleno voo:

“A gente quer entender o que houve. A gente passou por essa situação em uma altitude ok. A porta estourou. Não sabemos o que causou a abertura dessa porta. Acordei com o barulho, que foi muito alto.”

Segundo Lauana, os minutos até o pouso foram de grande tensão:

“Foram alguns minutos de desespero, fiquei em estado de choque. Fiquei muito abalada, mexida. Foi uma coisa que eu nunca passei na minha vida. Só queria deixar vocês tranquilos. Apesar do grande susto, ninguém sofreu nada. Foi a mão de Deus ali, sabe? Não perdemos nenhum bem material, as malas não voaram, nada saiu do avião. A gente demorou alguns minutos pra conseguir pousar, porque a gente já tava em direção a São Paulo, então o piloto precisou fazer a volta. Até a gente entender que, de fato, ia dar certo, precisava fazer o pouso.”

A artista ainda lembrou dos acidentes aéreos que vitimaram outros músicos:

“A gente vem vivendo tempos difíceis com relação a isso. Perdemos muitos brilhantes artistas. E nessa hora, passa tudo pela nossa cabeça, então... Toda oração é muito bem-vinda. E aqueles que emanam energia ruim...”

Ela também comentou sobre ataques que vem recebendo e reforçou sua fé:

“A gente às vezes chega num estágio da carreira que tem muitas pessoas querendo mal, infelizmente. Venho sentindo na pele alguns ataques. E só peço a Deus que tenha misericórdia da vida dessas pessoas.”

Por fim, Lauana destacou sua entrega ao trabalho e aos fãs:

“Executo a minha missão nessa terra com muita excelência, com muito comprometimento. E como ser humano, eu sempre deixo o melhor que eu tenho em todos os lugares que eu passo, independente de quem sejam as pessoas. Desde os meus, do meu time, dos meus funcionários que trabalham comigo, até os meus fãs, até as pessoas que gostam do meu trabalho.”



