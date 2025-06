Reprodução: Instagram Eliezer e Viih Tube

O influenciador Eliezer, de 35 anos, reagiu neste sábado (21) a uma crítica direcionada a Viih Tube, de 24, nas redes sociais. A polêmica começou após a ex-BBB compartilhar um vídeo sobre o processo de emagrecimento, que gerou comentários questionando a autenticidade da exposição pública.

A resposta de Eliezer foi dada em um comentário no Instagram, após uma internauta afirmar que tudo o que envolve Viih Tube seria “ minuciosamente planejado ” por uma equipe de marketing. O vídeo da influenciadora mostrava mudanças no corpo ao longo de quatro meses.

“ Quem é do marketing sabe que todos os processos que a Viih está vivendo foram todos minimamente planejados. A equipe de marketing dessa garota é perfeita! A vida dela é um produto... tudo! Extremamente bem calculado” , escreveu a usuária, sem economizar nas críticas.

Com tom irônico, Eliezer rebateu: “ kkkkkkkkkkkkkk muito bom, só tem um erro nisso: a equipe dela só não é perfeita porque falta você no time. Manda currículo. ” A publicação gerou diversas reações, com internautas divididos entre apoiar o casal ou defender a crítica.

Viih Tube havia afirmado que a transformação ocorreu apenas com “ treino, alimentação e água ”.

Em entrevistas recentes, Viih destacou que não utiliza medicamentos ou intervenções invasivas no processo de emagrecimento.