Reprodução Instagram @leandraleal Leandra Leal

Leandra Leal, de 42 anos, já era mãe de Julia, mas decidiu aumentar a família e ter outro filho, Damião. A atriz, produtora e diretora explicou o motivo de ter optado por engravidar outra vez, mesmo tendo uma rotina profissional tão intensa.



Segundo ela, a razão foi a primogênita. Leandra gostaria que a filha tivesse a sensação de ter um irmão, alguém do lado para apoiá-la e dividir questões familiares. Sentimentos estes que a artista nunca teve. Isso porque é filha única.





Na última terça-feira (12), durante participação no "Conversa com Bial", exibido no GNT, ela detalhou a situação. "Quero muito que ela tenha parceiros, que eu crie também, né? Que não seja um amigo, que seja um irmão, esse sentimento que eu não tenho", disse.

Leandra ainda emocionou o apresentador ao relatar a primeira vez que Julia conheceu o irmão, Damião. "Quando ele nasceu, foi tão lindinho. Na primeira vez que eles se encontraram, ela chorava de emoção", pontuou.

A atriz ainda comentou sobre a postura da mãe, Ângela Leal, promovida a avó em dose dupla. "Minha mãe é uma avó super praticante. Ela já está com 78 anos, mas, com a Julia, tira uma onda", brincou.

Retorno às telinhas

Conhecida pela trajetória na teledramaturgia nacional, Leandra Leal está afastada das novelas desde 2014, quando interpretou uma das personagens principais de "Império", novela escrita por Aguinaldo Silva e que ganhou o Emmy Internacional.

Após 12 anos, ela retornará aos folhetins em 2025. Caberá a ela defender um dos papéis centrais de "Coração Acelerado". A narrativa substituirá "Dona de Mim" na grade da Globo e girará em torno do universo do feminejo.

Além de Leandra Leal, outros artistas já estão confirmados no elenco da produção. É o caso de Isabelle Drummond, Gabz, Isadora Garcia, Lázaro Ramos, Filipe Bragança, Marcos Caruso, entre outros. Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento são as escritoras. Carlos Henrique Araujo assume a direção.