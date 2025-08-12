Reprodução/Instagram Léo Lins provoca polêmica ao ironizar denúncia de estupro

O comediante Léo Lins voltou a chamar atenção nas redes sociais após compartilhar um trecho de seu stand-up, no qual fez uma piada envolvendo Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa "The Noite". Juliana é conhecida por ter denunciado o apresentador Otávio Mesquita por estupro, em um episódio ocorrido durante uma gravação em 2016.

Um dos participantes pede autorização para tirar a camisa, e o humorista responde, em tom de brincadeira: “Bom, você não me acusando de assédio igual a Juliana, tá bom. Vai lá”.

A frase provocou risos na plateia, mas reacendeu a controvérsia em torno do caso.

Juliana Oliveira acusa Mesquita de tê-la assediado sexualmente durante a gravação do programa, quando ele teria tocado suas partes íntimas sem consentimento e simulado uma relação sexual no palco. A ex-assistente afirma que o incidente não foi combinado e que, na época, a produção tentou evitar seu contato com o apresentador, chegando a escondê-la em banheiros.

Mesquita nega as acusações, alegando que tudo fazia parte de uma brincadeira combinada e pediu desculpas caso tenha causado algum mal-entendido. Por sua vez, Juliana segue com ações judiciais contra o apresentador, solicitando R$ 150 mil de indenização por danos morais, além de ter registrado representação criminal no Ministério Público de São Paulo.