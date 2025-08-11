Reprodução/Instagram Ismeiow se pronuncia após vídeo de Felca viralizar.





























A influenciadora Ismeiow comentou, em uma live no último sábado (9), o vídeo de Felipe Bressanim Pereira, o Felca, sobre as denúncias de exploração de menores envolvendo Hytalo Santos. Embora tenha elogiado o conteúdo e reconhecido seu impacto, ela criticou a repetição da afirmação de que “ninguém estava falando” sobre o caso antes.

“Felca não é o salvador da pátria” , disse. Segundo Ismeiow, criadores menores já vinham tratando do tema há tempos.





Um vídeo com trechos dessa mesma live, onde Ismeiow reage à denúncia feita por Felca, foi publicado no canal do Youtube da influenciadora no último domingo (10). Nele, ela explica o motivo de sua indignação.

“Várias vezes no vídeo o Felca repete que 'ninguém fala'. Ao todo, os meus vídeos sobre o Hytalo Santos têm umas dez milhões de visualizações. O Matheus [Marx] fala sobre isso, o Jean [Luca] também, a Beta [Boechat] também” , afirmou Ismeiow.

Segundo ela, não se trata de desmerecer o trabalho de Felca. “Eu não estou falando mal do Felca, ou falando mal do vídeo, muito pelo contrário. Esse vídeo merece muitos aplausos porque é um material muito rico, muito bem estruturado, muito bem elaborado e que fala de um assunto muito sério.”

Ela ainda revelou os riscos que enfrentou ao abordar o assunto, como ameaças de processo, mensagens com fotos de armas e a necessidade de registrar boletins de ocorrência. “Acho que faltou um pouco de pesquisa e empatia para entender que esse vídeo não foi feito sozinho. Para chegar onde chegou, outras pessoas precisaram se f... bastante.”

Pausa nas transmissões ao vivo



Após a repercussão de sua reação com relação ao vídeo do Felca, Ismeiow anunciou que vai ficar afastada das lives por tempo indeterminado.





Em um comunicado publicado nas redes sociais, a influenciadora afirmou que cortes das transmissões têm sido publicados de forma mal-intencionada em outras redes, o que vem afetando sua saúde mental.

Apesar da pausa, afirmou que pretende retomar as lives no futuro, ainda sem data definida.

Relembre o caso

Na quarta-feira (6), Felca publicou um vídeo em que afirma que Hytalo Santos explora sexualmente uma adolescente de 17 anos que mora e produz conteúdo com o influenciador.

Segundo o youtuber, a suposta exploração teria como objetivo a monetização de publicações nas redes sociais.

O vídeo já ultrapassa 3 milhões de visualizações.

Hytalo é investigado por exploração infantil desde 2024 pelo Ministério Público da Paraíba, como revelou o portal ClickPB.



