Reprodução/Youtube Jennifer Aniston e família Obama

Jennifer Aniston, de 56 anos, falou sobre os rumores de que teria se envolvido com Barack Obama, de 64 anos. A atriz contou que esteve recentemente com Michelle Obama, esposa do ex-presidente, e que o assunto não foi comentado. A declaração foi feita em entrevista à Vanity Fair .

A atriz afirmou que conhece Michelle melhor do que Barack e revelou que as duas jantaram há cerca de um mês. “ Tive a sorte de jantar com Michelle há um mês ”, disse. Jennifer reforçou que boatos como esse não recebem atenção de quem é alvo. “ Acho que ninguém realmente presta atenção em notícias como essa se você é o alvo delas .”

Atriz também falou sobre a morte de Matthew Perry

Além de negar envolvimento com Obama, Jennifer foi questionada sobre a morte de Matthew Perry, colega de Friends . O ator, que interpretou Chandler, foi encontrado morto em uma banheira após “ efeitos agudos ” da cetamina.

“ Fizemos tudo o que podíamos quando podíamos ”, disse a atriz, ao explicar que o elenco tentou ajudar o amigo a enfrentar o vício em drogas. Ela relatou que acompanhar o estado dele foi doloroso.

“ Parecia que estávamos de luto por Matthew há muito tempo, porque sua batalha contra aquela doença foi muito difícil para ele lutar ”, afirmou.

Jennifer também disse que, apesar da perda, sentiu um certo alívio. “ Por mais difícil que tenha sido para todos nós e para os fãs, há uma parte de mim que acha que isso é melhor. Estou feliz que ele tenha se livrado dessa dor .”

A artista vive atualmente um relacionamento discreto com Jim Curtis e raramente é vista em público com o parceiro. Recentemente, também foi apontada como affair de Pedro Pascal após serem fotografados juntos, mas não comentou o assunto.