Reprodução/Instagram Virginia Fonseca ganha R$ 11 mil em morangos do amor

A apresentadora do SBT e influenciadora digital Virginia Fonseca foi presenteada com uma caixa especial contendo quase 50 unidades de morangos do amor — versão sofisticada do doce que se tornou febre nas redes sociais.

O mimo foi preparado pelo confeiteiro Denilson Lima, conhecido por criar releituras elaboradas da iguaria. Em seu catálogo, uma caixa com oito morangos custa R$ 2.100, enquanto a edição de 15 unidades chega a R$ 3.500. Com base nesses valores, estima-se que o presente de Virginia gire em torno dos R$ 11 mil.





A versão entregue à influenciadora foi desenvolvida exclusivamente para ela. Dispostos em uma caixa de formato de coração, os morangos vieram em sabores como brigadeiro, maracujá e leite ninho, todos com decoração manual em estilo maximalista, incluindo detalhes dourados. Nas redes, Denilson mostrou o processo de produção, descrevendo os doces como “quase 50 joias em forma de morango”, esculpidas e pintadas à mão.





Virginia compartilhou a novidade com seus seguidores ao desembarcar de jatinho particular.

“Olha isso, tem de morango, maracujá, chocolate e ninho. Que caixa é essa?!” , disse, visivelmente impressionada.

Antes dela, outras personalidades já haviam recebido criações de Denilson. Bruna Marquezine ganhou uma caixa avaliada em R$ 2.100 e comentou que seu sabor favorito foi a combinação de brigadeiro com maracujá. O influenciador Lucas Rangel também mostrou o presente nas redes, chamando atenção para a aparência refinada dos doces.

A febre do morango do amor

O morango do amor é a versão moderna e adaptada da tradicional maçã do amor. A receita clássica leva morango fresco, brigadeiro branco e cobertura de caramelo vermelho, o que garante o visual característico. Inicialmente popular em festas juninas, a sobremesa ganhou versões gourmets, com recheios diversos e acabamento sofisticado.

O sucesso se deve à combinação de apelo visual e sabor marcante, que conquistou influenciadores, confeiteiros e consumidores. Hoje, além das receitas caseiras que circulam nas redes, há quem invista em criações personalizadas, transformando o doce em um verdadeiro artigo de luxo.