Instagram/Reprodução Cantora de 39 anos morre horas depois de fazer show em Cuiabá

A cantora Luna Alves, de 39 anos, morreu na madrugada deste domingo (10), em seu apartamento, em Cuiabá, horas após realizar um show. A informação foi confirmada por meio de nota divulgada no perfil oficial da artista.

Horas antes, Luna havia se apresentado no Parque das Nações e, nas redes sociais, fez um registro agradecendo a Deus e ao público pelo carinho.

“Pelo dom da vida, pelo dom da minha voz. É muito bom você fazer um trabalho que as pessoas elogiam, gostam do que você faz”, escreveu.

A notícia gerou comoção entre familiares, amigos e fãs, que passaram a deixar mensagens de despedida. “Eu te amo pra sempre, mãe. Minha Lucinha 🖤”, publicou a filha da cantora.

O marido também se manifestou: “Perdi uma mulher, perdi uma parceira. Só peço a Deus força pra seguir”.

O velório e o sepultamento ocorreram nesta segunda-feira (11).