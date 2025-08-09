Reprodução Arlindo Cruz morre aos 66 anos no Rio oito anos após sofrer AVC

Prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias pela morte de Arlindo Cruz, na última sexta-feira (8). O sambista estava internado no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca, desde maio por complicações de uma pneumonia.

A família confirmou que o velório do artista será realizado na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, sua escola de coração, neste sábado (9), em horário a ser confirmado.

Arlindo enfrentava complicações desde o AVC hemorrágico sofrido em 2017. O cantor passou por internações frequentes, sendo hospitalizado recentemente no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio, para tratar pneumonia.

Ele deixou a esposa Babi Cruz e os filhos Arlindinho e Flora.

Reprodução Família de Arlindo Cruz: quem são esposa e filhos do sambista





Homenagem

Outra homenagem prestada ao compositor foi a decisão de dar o seu nome ao futuro Parque Piedade, que fica no bairro de mesmo nome, na Zona Norte. De acordo com a Agência Brasil, a previsão é a de que o novo espaço público seja inaugurado até o fim deste ano.

O Parque Piedade Arlindo Cruz será erguido em uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados, onde funcionava a antiga Universidade Gama Filho, com áreas de lazer e centros cultural, esportivo e educacional.

Estão previstos ainda um parque, academia e campo de futebol. Além disso, os frequentadores poderão contar com parque infantil e uma área com aparelhos de ginástica.











