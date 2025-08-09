Prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias pela morte de Arlindo Cruz, na última sexta-feira (8). O sambista estava internado no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca, desde maio por complicações de uma pneumonia.
A família confirmou que o velório do artista será realizado na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, sua escola de coração, neste sábado (9), em horário a ser confirmado.
Arlindo enfrentava complicações desde o AVC hemorrágico sofrido em 2017. O cantor passou por internações frequentes, sendo hospitalizado recentemente no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio, para tratar pneumonia.
Ele deixou a esposa Babi Cruz e os filhos Arlindinho e Flora.
Homenagem
Outra homenagem prestada ao compositor foi a decisão de dar o seu nome ao futuro Parque Piedade, que fica no bairro de mesmo nome, na Zona Norte. De acordo com a Agência Brasil, a previsão é a de que o novo espaço público seja inaugurado até o fim deste ano.
O Parque Piedade Arlindo Cruz será erguido em uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados, onde funcionava a antiga Universidade Gama Filho, com áreas de lazer e centros cultural, esportivo e educacional.
Estão previstos ainda um parque, academia e campo de futebol. Além disso, os frequentadores poderão contar com parque infantil e uma área com aparelhos de ginástica.