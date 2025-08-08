Reprodução Última vez de Arlindo Cruz no palco foi em musical sobre Cartola

O velório de Arlindo Cruz, cantor e compositor, será aberto ao público neste sábado (9), na quadra do Império Serrano, em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. O artista morreu na sexta-feira (8), aos 66 anos, após complicações de saúde que culminaram em pneumonia.

Familiares informaram que haverá um momento reservado para amigos e parentes, mas a despedida será pública. Detalhes sobre o horário do enterro ainda não foram divulgados.

Relação profunda com o Império Serrano

Arlindo Cruz manteve forte ligação com a escola de samba Império Serrano. No Carnaval de 2023, a escola homenageou o artista no enredo “ Lugares de Arlindo ” e o levou para desfilar na Sapucaí. Mesmo com sequelas do AVC de 2017, participou no último carro alegórico em cadeira de rodas, segurando o Machado de Xangô, símbolo do orixá que representa justiça e equilíbrio.

A escola lamentou a morte do músico em nota oficial. “ Arlindo Cruz é parte da alma do Império Serrano. Compositor genial, cantor de voz marcante e sambista de coração inteiro, ele escreveu páginas inesquecíveis da nossa história ”, destacou a agremiação.

Além disso, a escola ressaltou o legado deixado pelo artista. “ Ao lado de grandes parceiros, Arlindo assinou obras-primas que ecoam nos corações imperianos até hoje, como o inesquecível O Império do Divino, de 2006. Ao todo, foram 12 sambas vitoriosos, com inúmeros prêmios ”, completou a nota.

Arlindo Cruz enfrentava complicações desde o AVC hemorrágico sofrido em 2017. O cantor passou por internações frequentes, sendo hospitalizado recentemente no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio, para tratar pneumonia.