Luiza Tomé
Reprodução/Instagram
Luiza Tomé

Luiza Tomé  não pensou duas vezes para correr para a piscina para aproveitar o sol e renovar o bronzeado neste sábado (09). A atriz que curte férias em  Portugal fez questão de posar para fotos e compartilhar com os seguidores em suas redes sociais. Nas imagens, ela aparece de biquíni preto, que combinou com óculos escuros e chapéu.

"Bom dia aí no Brasil é boa tarde aqui em Lisboa, lugar que amo 🙏", dizia a legenda.

Os cliques chamaram a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Misericórdia ❤️... A gente não tem um dia de paz...😂😂😂 lindíssima", disse uma delas. "Musa ! Diva ! Quanta luz em uma pessoa só ! Te amooooo ! Deus te abençoe sempre com esse sorriso que ilumina até aqui", postou uma outra. "Estou assistindo você agora mesmo em a indomada ❤️", avisou um terceiro.


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-08-09/luiza-tome-aproveita-dia-ensolarado-para-renovar-o-bronzeado.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!