Reprodução/Instagram Luiza Tomé

Luiza Tomé não pensou duas vezes para correr para a piscina para aproveitar o sol e renovar o bronzeado neste sábado (09). A atriz que curte férias em Portugal fez questão de posar para fotos e compartilhar com os seguidores em suas redes sociais. Nas imagens, ela aparece de biquíni preto, que combinou com óculos escuros e chapéu.

"Bom dia aí no Brasil é boa tarde aqui em Lisboa, lugar que amo 🙏", dizia a legenda.



Os cliques chamaram a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Misericórdia ❤️... A gente não tem um dia de paz...😂😂😂 lindíssima", disse uma delas. "Musa ! Diva ! Quanta luz em uma pessoa só ! Te amooooo ! Deus te abençoe sempre com esse sorriso que ilumina até aqui", postou uma outra. "Estou assistindo você agora mesmo em a indomada ❤️", avisou um terceiro.



