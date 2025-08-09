Reprodução/Instagram Leticia Colin

Leticia Colin não passou despercebida pelos seguidores nas redes sociais. A atriz surgiu posando para fotos para lá de ousadas. Nas imagens, ela aparece apenas de calcinha e cobrindo os seios com os cabelos e flores.

"Tenho carinho pelos meus novos sonhos: aulas de Kung fu, banhos em lagos quentes, cheiro de grama e neve em seguida. Me tornar quem eu sou me deixa em paz e em chamas. Tem muita coisa boa vindo aí…

Fica pra ver" , dizia a legenda.

Oc cliques causaram furor nos seguidores. "Que lindeza!! Poesia pura! ❤️" , afirmou a atriz Letícia Spiller. "Uau 😍😍😍" , postou a atriz Giovanna Lancellotti. "Que fotos deslumbrantes!" , observou a atriz Natália Lage.





Durante uma entrevista, Letícia, de 34 anos, falou sobre o término do casamento de nove anos com Michel Melamed, 48. Separados desde julho de 2024, os dois são pais de Uri, de 5 anos, e buscam manter uma convivência equilibrada após o divórcio.

A atriz descreveu as dificuldades de reinventar a relação com o ex-marido. “É bem desafiador. Acho que o caminho mais fácil é o rompimento e, às vezes, parece mesmo que só tem esse, porque é dolorido e parece impossível reinventar” , afirmou à revista Glamour.







