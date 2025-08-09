Reprodução/Internet Morre Arlindo Cruz, ícone do samba, aos 66 anos no Rio de Janeiro

O corpo de Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, será velado neste sábado (9) às 18h, na quadra do Império Serrano, no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Em uma publicação nas redes sociais, a agremiação informou que o corpo do artista será velado em formato de gurufim, aberto ao público. A homenagem se estenderá até às 10h da manhã de domingo (10).

"O Império Serrano informa que o velório do cantor e compositor Arlindo Cruz será realizado neste sábado (9), na quadra, a partir das 18h, em formato de gurufim, aberto ao público. A homenagem se estenderá até às 10h da manhã de domingo (10). O sepultamento ocorrerá no domingo, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap."





A morte foi confirmada no início da tarde pela mulher do artista, Babi Cruz. Ele estava internado desde abril no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017, passou quase um ano e meio internado e, desde então, enfrentava sequelas que o afastaram dos palcos.

A morte acontece oito anos após o AVC que mudou o rumo da vida do sambista. Babi relembrou em entrevista ao gshow em março os momentos em que percebeu que algo estava errado. Ela contou que o marido estava cantando no chuveiro quando, de repente, fez-se um “ silêncio ensurdecedor ” e o “ mundo desabou ”.



