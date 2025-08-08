Reprodução Instagram @amandawanessa Dobson e Mel com Amanda Wanessa

Dobson Santos, o marido de Amanda Wanessa, usou as redes sociais na última quinta-feira (7) para publicar alguns registros da esposa. Em um dos cliques, a filha do casal, Mel, aparece beijando a matriarca. Já em outro, Dobson também surge com a companheira e a herdeira.



Reprodução Instagram @amandawanessa Amanda Wanessa ganha beijo da filha, Mel





"Sempre será nós. Vocês não vão nos separar", escreveu como legenda da postagem. As fotos foram publicadas por ele no perfil oficial da musicista no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ela acumula mais de 1,1 milhão de seguidores.





Confusão familiar

Nesta semana, Dobson se envolveu em um conflito com a família de Amanda. Em um vídeo que viralizou na web, ele aparece agredindo o então sogro, José Odilon da Silva Filho. Parte dos familiares ainda acusa o marido da cantora de negligência nos cuidados com a artista.

Ele nega as acusações. “Fui injustamente acusado em um momento delicado. Evitei qualquer confronto maior por respeito à Amanda”, respondeu, em comunicado publicado no Instagram.

Saiba mais

Destaque na cena gospel, Amanda Wanessa foi vítima de um acidente em janeiro de 2021. O automóvel que ela dirigia bateu em outros dois caminhões, na rodovia PE-60. O caso ocorreu em Rio Formoso, em Pernambuco.

Desde então, ela está em estado vegetativo, demandando de vários cuidados diários. Em 2023, ela ganhou alta hospitalar e passou a cumprir o tratamento previsto em casa.

Amanda mora com o marido, Dobson, e a filha Mel, em um condomínio, situado no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. O quadro de saúde dela é conhecido como "coma vigil".

Nesta condição, o indivíduo consegue abrir os olhos e até respirar sem aparelhos. Contudo, não possui consciência para conversar ou entender o que ocorre ao próprio redor.