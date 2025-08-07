Reprodução Pai de Endrick responde elogio de Gabriely Miranda sobre casamento

Douglas Sousa, pai do atacante Endrick, respondeu nesta quinta-feira (7) um comentário feito por Gabriely Miranda, esposa do jogador. A influenciadora explicou apoio que recebeu do sogro durante o relacionamento com o atleta do Real Madrid.

A declaração de Gabriely foi feita em resposta a um seguidor, que notou a emoção de Douglas durante a cerimônia de casamento. “ O que dizer sobre meu sogro... Só tenho a agradecer por tudo que ele fez por nós. Ele foi a base do meu relacionamento com o Endrick, ele que nos sustentou e ele nem sabe disso ”, escreveu.

Ela também afirmou que Douglas sempre demonstrou confiança no casal. “ Sempre acreditou em mim e isso nos dava força para continuar e lutar pelo nosso relacionamento. Sei que os sorrisos no dia do casamento foram sorrisos sinceros, de amor a nós, carinho e felicidade ”, afirmou Gabriely. “ Te amo sogro, obrigada por tudo. Gostaria que todos pudessem conhecer a pessoa maravilhosa que você é ”, completou.

Resposta emocionada nas redes sociais

O pai do jogador decidiu retribuir o carinho publicamente. Em publicação nas redes sociais, Douglas agradeceu as palavras da influenciadora. “ Obrigado pelas palavras e pelo carinho, o que mais desejo é que vocês sejam muito felizes, e tenho a certeza que cada palavra dos votos de vocês foram abençoados pelo amor de Deus ”, escreveu.

Endrick e Gabriely oficializaram a união no civil em setembro de 2024. A cerimônia religiosa ocorreu em Madri, na Espanha, em julho de 2025. O evento foi reservado, com menos de 100 convidados, todos vestidos de preto. Não houve padrinhos e o uso de celulares foi proibido.