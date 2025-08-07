Reprodução: Globo/Instagram Lyu Árisson foi vítima de violência doméstica.

A atriz Lyu Árisson, conhecida por sua participação no filme “O Pai, Ó” , onde interpretou a personagem Yolanda, denunciou nas redes sociais que foi brutalmente agredida a pauladas por seu ex-namorado, que não aceitava o término do relacionamento.

Segundo ela, a violência ocorreu no último sábado (26), dentro da casa onde mora com a mãe, que tem demência.

No vídeo, Lyu aparece com o braço imobilizado e explica que foi surpreendida durante a manhã, enquanto ainda dormia. “Quando foi oito horas da manhã, eu acordei recebendo pauladas na testa que me deixaram meio tonta. A vista queria escurecer, mesmo assim eu ainda lutei com ele. Ele foi me dando paulada, tentou me sufocar, tentou me matar."

Segundo a atriz, as agressões foram tão graves que ela precisou passar por intervenções cirúrgicas. ” Estou com três pinos no braço, pauladas pelo corpo inteiro”, desabafou. Ela também justificou a demora para vir a público. “Esperei um pouco para melhorar os hematomas porque eu estava irreconhecível."

Momentos de terror e a fuga

A atriz ainda relatou que pediu socorro, mas por sua casa ter janelas à prova de som, seus gritos não foram ouvidos.

Segundo ela, em um momento de suposto arrependimento, o agressor foi até a cozinha buscar um pano para estancar o sangramento e aproveitou para fugir.

Lyu foi socorrida por vizinhos e levada para a Emergência do Hospital Simões Filho antes de ser transferida para o Hospital Ortopédico da Bahia.

O silêncio não é uma opção

Ao final do desabafo, Lyu deixou uma mensagem de força para seus seguidores. “A gente não deve se calar, porque o feminicídio está aí, a transfobia está aí, a homofobia também está aí e a gente não deve se calar jamais. E não me calarei, não tolerarei de jeito ou maneira nenhuma a agressão a mulher, nenhuma trans e principalmente à minha pessoa. Então só estou avisando aqui agora porque eu tinha que sumir" .

Na legenda da publicação, Lyu confirmou que o suspeito foi preso. O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A matéria será atualizada quando houver resposta.







