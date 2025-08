Reprodução Valentina Francavilla revela que emagreceu por amor ao filho Pepe

Valentina Francavilla, de 45 anos, compartilhou nas redes sociais que iniciou um processo de emagrecimento para melhorar a saúde e qualidade de vida. A influenciadora, conhecida por sua participação no Programa do Ratinho, disse que o principal incentivo para a transformação foi o filho Giuseppe, o Pepe, de 6 anos.

Em post no Instagram, a italiana explicou que o apoio dos fãs tem sido essencial nesta fase. “ Antes de qualquer coisa eu quero agradecer a TODAS as mensagens carinhosas que estou recebendo, ontem chorei de emoção lendo algumas… É muito difícil como mulher, mãe e por questões da vida ‘famosa’… ”, escreveu.

Valentina contou que a dificuldade para acompanhar o ritmo do filho a fez repensar os hábitos. “ Eu não conseguia brincar com meu filho, pegar um brinquedo dele no chão, uma simples ida ao parquinho era uma luta para mim. Isso foi a minha virada de chave. A vida é uma só. Os momentos são únicos e não voltam. Vivam e nunca, apenas, sobrevivam ”, declarou.

A influenciadora revelou que usou medicamento aliado a mudanças de rotina. “ O remédio está sendo importante, sim, mas junto com ele mudei minha dieta, hábitos e voltei a caminhar no condomínio. Por que fiz essa mudança? Estética, autoestima, relacionamento? Serei muito sincera: também! Mas o principal motivo tem nome, RG e CPF e é um gostoso da minha vida: Pepe, meu filho .”

Valentina chegou a pesar 105 kg e relatou que a compulsão alimentar agravou o quadro. Segundo ela, o excesso de peso a limitava até em tarefas simples. “ Uma ida do quarto ao banheiro era coisa que eu pensava ‘acho que consigo segurar mais um pouco’. Eu me limitava a fazer coisas com ele, brincar no chão com ele eu mal conseguia me mexer .”

Além de melhorar a saúde, Valentina explicou o impacto emocional da transformação. “ Eu estava deixando um muro invisível gigante me separar dele dentro da minha própria casa e isso foi a vontade que fez tudo mudar. Não levamos nada da vida, apenas lembranças .”

Valentina finalizou a postagem incentivando outras pessoas a buscarem mudanças quando necessário. “ Eu tenho a consciência que sou inspiração para algumas pessoas, mas amanhã você pode ser a inspiração de alguém! Antes feito do que perfeito! Amo todo o carinho de vocês. ”