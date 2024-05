Valentina Francavilla quebra o silêncio e revela segredos chocantes sobre ‘A Fazenda’ Na última sexta-feira (17), foi transmitida a entrevista de Valentina Francavilla, ex-participante da Fazenda, no programa de podcast “Tagarelando“, que é conduzido por Lucas Carvalho e Paloma Amaral. Durante o bate-papo, a ex-colaboradora do Ratinho abordou várias questões controversas, sendo que um dos pontos de destaque foi a sua experiência no reality show que integrou […]O post Valentina Francavilla quebra o silêncio e revela segredos chocantes sobre ‘A Fazenda’ apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Valentina Francavilla quebra o silêncio e revela segredos chocantes sobre ‘A Fazenda’