Instagram/Reprodução Thais Carla usa modelador para lidar com pele após bariátrica

A influenciadora Thais Carla compartilhou com os seguidores, nesta terça-feira (5), a solução que encontrou para lidar com o excesso de pele após perder mais de 50 kg com a cirurgia bariátrica.

Ela encomendou uma cinta modeladora feita sob medida para reduzir o desconforto, especialmente durante os treinos.

Thais já havia comentado anteriormente sobre a busca por alternativas para amenizar a flacidez. Na época, explicou que a barriga estava “mole demais” e que a pele “balançava” durante a prática de esportes.

Ao mostrar o acessório pela primeira vez, ela celebrou o resultado: “Vou me mostrar para vocês pela primeira vez com a cinta! [...] Ficou reto, não ficou aquele negócio para fora. Agora, ficou tudo no seu devido lugar e segura minha barriga enquanto eu estiver fazendo exercícios. Eu achei ótimo”, disse.

Desde a cirurgia, Thais já eliminou mais de 52 kg e relatou ter percebido flacidez em diversas áreas do corpo.