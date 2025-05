Reprodução: Instagram Mioto avaliou a ex-namorada de Whindersson Nunes durante o "Sabadou".





Luísa Sonza se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Gustavo Mioto. Durante o " Sabadou ", do SBT, o cantor apontou o nome da colega de profissão ao ser questionado se algum famoso já havia sido "desagradável" com ele.







A fala chegou até a loira, que comentou a opinião dada pelo ex-namorado de Ana Castela . "Gente, não faço a mínima ideia! Juro por Deus!", disse em entrevista ao TV Fama da Rede TV!.

No programa comandado por Virginia Fonseca, Mioto detalhou o problema com a cantora: "Foi um momento desagradável. Não tinha intimidade e foi fazer uma brincadeira que não podia e que não devia".

Reprodução/Instagram O cantor é ex-namorado de Ana Castela.





"Ela [fez a brincadeira]. Rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada", acrescentou o sertanejo. O artista, de 28 anos, chegou a explicar que não a conhece bem, pois nunca tiveram qualquer tipo de convívio.

"Não sei se é uma pessoa desagradável, porque nunca convivi com a Luísa, mas situação foi desagradável. Quando me perguntam [sobre alguém que foi desagradável comigo] isso que me vem na cabeça", finalizou Mioto.

Gustavo Mioto diz que Luísa Sonza ja foi desagradável com ele: “Foi desagradável. Não tinha intimidade e fez uma brincadeira que não podia, não devia. Rolou um bate boca, e teve outras ocasiões”. pic.twitter.com/CGwG11CzF2— QG do POP (@QGdoPOP) May 11, 2025