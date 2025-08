O ator sul-coreano Song Young-kyu, conhecido por seus papéis coadjuvantes em produções de sucesso, morreu aos 55 anos. Ele deixa a esposa e duas filhas.

Segundo a revista Variety, ele foi encontrado morto dentro de um carro, nesta segunda-feira (04), em Seul, capital da Coreia do Sul. As autoridades informaram que não havia indícios de crime no local.

Em junho deste ano, Song havia sido detido por dirigir sob efeito de álcool em Yongin, o que resultou na suspensão de sua carteira de motorista e em um processo sem detenção.

Após o episódio, ele se afastou da peça "Shakespeare Apaixonado" e teve participações cortadas ou reduzidas em dois dramas televisivos, "The Defects" e "The Winning Try".

Com carreira iniciada nos palcos em 1994, no musical "Wizard Mureul", Song passou a atuar em filmes e séries a partir de 2010. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão "Trick", "Stove League", "Baseball Girl" e "Hyena".

Seu papel mais marcante foi no longa "Extreme Job", um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema sul-coreano, no qual interpretou um chefe de polícia carismático.