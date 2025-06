Reprodução/Youtube Tati Machado diz que já foi maltratada por famosa

A jornalista e apresentadora Tati Machado, de 33 anos, fez um desabafo nesta sexta-feira (13) ao completar um mês da morte de seu filho, Rael . Grávida de 33 semanas, ela foi à maternidade no dia 12 de maio após notar a ausência de movimentos do bebê. No hospital, médicos confirmaram a ausência dos batimentos cardíacos.

No texto, Tati narra o processo de adaptação à dor da perda. A apresentadora começou o texto lembrando o primeiro mês de ausência.

“ Um mês que aprendemos a ser pais sem filho no colo. Um mês do exercício constante do amor sem toque. Um mês acolhendo o que ficou de nós .” A apresentadora destacou a importância de viver o luto com tempo e consciência: “ Sem pressa e sem medo .”

Ela também relatou a dor causada pelas expectativas não concretizadas.

“ Muito da saudade está atrelada ao que imaginamos. Eu me imagino amamentando, por exemplo, sem nem ao menos saber se eu conseguiria de fato .”

A perda de Rael, segundo Tati, representou uma ruptura com o que planejava viver.

“ Perder o futuro que a gente imaginou com um filho é perder a si mesmo. Essa é, de longe, a pior dor que já sentimos, mas é também a dor que mais nos tem ensinado .”

Tati finalizou o texto dizendo que, apesar da dor, busca ressignificar a experiência. “ Tempo de se apegar à família, aos amigos, à nossa fé... A travessia segue por aqui, dia após dia. 13/5, 8h45, dia do nosso encontro .”





Rael morreu com 33 semanas de gestação

Rael faleceu ainda na barriga, com 33 semanas de gestação. No dia 12 de maio, Tati procurou atendimento médico após notar a falta de movimentação. Exames constataram a parada dos batimentos cardíacos do bebê, e ela passou por um parto induzido.

A equipe da jornalista publicou um comunicado nas redes sociais no dia 13 de maio. A nota dizia que o parto foi vivido com “ amor, coragem e profunda dor ”. O casal compartilhou poucos detalhes, mantendo a discrição nas semanas seguintes.