Reprodução Instagram @marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa deitada em espreguiçadeira

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, usou as redes sociais no último domingo (6) para abrir um álbum de fotos. A atriz, conhecida pelas mocinhas e vilãs que interpretou em telenovelas da Rede Globo, decidiu escapar do frio brasileiro e aproveitar as altas temperaturas do Caribe.



Por meio do Instagram, onde soma mais de 41 milhões de seguidores, a ex-ruiva publicou registros de alguns momentos que tem vivenciado no destino internacional, que virou ponto turístico recorrente entre celebridades da classe artística.

Em um dos cliques, a ex-contratada da Globo aparece deitada em uma espreguiçadeira enquanto renova o bronzeado. Em outra foto, a nova loira faz castelos de areia. Já em uma terceira foto, Barbosa mostra a peça de banho amarela que escolheu para o dia ensolarado.

Nos comentários da postagem, que recebeu várias curtidas, ela foi elogiada. "Linda", disse a ex-BBB, modelo e atriz Yasmin Brunet. "Princesa", acrescentou a cantora Giulia Be. "Gata", declarou ainda a intérprete Fernanda Rodrigues.

Nova série

Após anos se dedicando aos melodramas nacionais seriados, Marina Ruy Barbosa assume um novo desafio profissional. A nova loira defenderá a personagem Suzane von Richthofen em "Tremembé", série nacional do Prime Video.

Na trama ficcional, inspirada no caso verídico que chocou o país, a Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé, será abordada. A previsão é que a produção chegue ao catálogo da plataforma de streaming ainda neste ano.