Reprodução/Instagram Jessie J





Jessie J, que recebeu diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial, recorreu às redes sociais para compartilhar uma história com os seguidores. A cantora com partilhou um vídeo com trechos de uma apresentação após ter passado por cinco biópsias.





Ela conta, que na ocasião, não deixou transparecer o desconforto pós-procedimentos e manteve a situação em sigilo. "Fiz cinco biópsias mamárias na noite anterior a esta apresentação. Estava sentindo desconforto, mas tão animada para fazer esse show que não quis cancelar".

Ela segue dizendo: "Quanto mais eu assisto a esse momento, mais percebo meu cérebro trabalhando a mil pra não deixar escapar tudo o que estava acontecendo", completou.





Após o show no Summertime Ball em 15 de junho, Jessie J entrará em pausa na carreira para passar por cirurgia.

Ela também usou humor para falar sobre a pausa que fará antes de realizar procedimentos para tratar o câncer.

“É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball, pra passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e muita música nova”.

A artista, que acumula mais de 1,5 bilhão de streams e 23 milhões de discos vendidos com hits como Price Tag, Domino e Who You Are, tem um show confirmado no festival The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro.