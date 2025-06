Reprodução Instagram @katyperry Katy Perry e Orlando Bloom

Katy Perry, de 40 anos, estaria passando por uma situação delicada no noivado com Orlando Bloom, de 48, com quem se relaciona a aproximadamente 10 anos. Na última sexta-feira (13), uma suposta crise que estaria gerando a separação do casal foi publicada.

As informações são da revista "People". De acordo com o veículo, os famosos têm lidado com várias discordâncias, além de protagonizarem várias discussões. Estes motivos teriam motivado uma crise e feito ambos pensarem em se separar por conta disso.





Embora a informação tenha vindo à tona recentemente, a crise estaria ocorrendo há alguns meses, segundo o portal estadunidense. "Não parece que [eles] consigam reverter a situação neste ponto. A relação vem se desgastando nos últimos meses, e o cenário não é nada animador", teria dito uma fonte ao site.

"Esse retorno significa muito para ela. Ela quer entregar o melhor show para os fãs. Ela está feliz e focada na turnê. A filha dela está com ela, e elas estão passeando e se divertindo", completou a fonte sobre a retomada da carreira artística de Perry.

Entenda

Orlando Bloom e Katy Perry se tornaram um dos casais mais famosos da mídia americana. O namoro foi iniciado em 2016. Em 2019, a cantora ficou noiva do ator britânico. Já em 2020, tiveram a primeira filha, a pequena Daisy Dove.