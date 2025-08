Reprodução Instagram @tnalia/ Foto: Eny Miranda Ney Matogrosso e Mart'Nália

Ney Matogrosso completa 84 anos nesta sexta-feira (1º). Além das inúmeras mensagens de felicitações dos fãs que o acompanham, o cantor e compositor tem ganhado homenagens de amigos da classe artística, como a cantora Mart'Nália.



A artista de 59 anos resolveu postar uma foto na qual aparece fazendo topless. No clique, Ney segura os peitos da filha de Martinho da Vila. A postagem foi feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 338 mil seguidores.





Na legenda, ela parabenizou o aniversariante do dia. "É hoje? Parabéns, delícia!", escreveu. O clique ainda foi marcado por um selinho que os artistas deram. O registro viralizou entre os internautas, que repercutiram o momento.

"Que brincadeira surpreendente", disse um usuário da rede social de Mark Zuckerberg. "Simplesmente um fotão", declarou uma segunda. "Eu não consigo acreditar na existência dessa foto", comentou um terceiro. "A amizade é tudo, ou rolou algo a mais?", questionou ainda uma quarta, em tom de brincadeira.

Ney nas telonas

Reprodução/Instagram Ney Matogrosso encontra Jesuíta Barbosa, que o interpretou em filme





Recentemente, o músico teve a história contada em um longa-metragem, intitulado como "Homem Com H". Sucesso de crítica e público, a produção traz Jesuíta Barbosa interpretando Ney Matogrosso. O elenco conta ainda com Rômulo Braga e Hermila Guedes.

"Desde uma infância reprimida até sua revolução artística, Ney Matogrosso transforma os palcos (e a si próprio) por meio da música, da criatividade e do seu entusiasmo", diz a sinopse no site da Netflix, streaming no qual o filme está disponível após o período em cartaz nos cinemas.